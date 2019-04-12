Аваков не исключил вызов на допрос Порошенко в случае его проигрыша на выборах

По словам главы МВД Украины, участие в допросе высокопоставленных лиц государства не является чем-то необычным, поскольку и он, и бывший премьер-министр Яценюк были на допросах по делу Януковича.

В случае проигрыша на выборах действующий президент Украины Пётр Порошенко может быть вызван на допрос по делу о крупномасштабных хищениях средств в оборонной сфере. Такого развития событий не исключил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом глава МВД рассказал в интервью украинскому агентству "УНИАН", отвечая на вопрос, грозит ли уголовное преследование Порошенко при наличии доказательств о его причастности к хищениям.

— Если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура, — отметил Аваков.

Как ранее сообщал Лайф, журналисты издания Bihus.info опубликовали материалы о коррупционных схемах в оборонном комплексе страны. В частности, журналисты сообщили о причастности людей из ближнего круга Порошенко (и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина) к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов) через покупку деталей для заводов ВПК Украины. При этом часть из этих комплектующих якобы покупалась через подставные фирмы в России.

После опубликования материала в Верховной раде призвали не только объявить президенту Украины Петру Порошенко импичмент, но и "расстрелять" его. А Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании материалов журналистского расследования возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.