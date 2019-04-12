Дети пробуют космическую еду из тюбиков — ми-ми-мишное видео

Также юные герои ролика рассказывают, что знают о других планетах и празднике, который отмечается 12 апреля.

Дети самых разных возрастов стали героями нового ролика Лайфа, в ходе которого они попробовали еду космонавтов.

Перед тем как вкусить самые разные лакомства, ребята рассказали, почему именно 12 апреля отмечается День космонавтики, а также вспомнили, что знают о космосе.

— Космос — это звёзды. Нью-Йорк, Сатурн... — подметил пятилетний Глеб.

Кроме того, по версии участников ролика, Юрий Гагарин летал в космос вместе с Белкой и Стрелкой. Также дети заявили, что люди во Вселенной далеко не одни.

На выбор маленьким любителям полакомиться достались самые разные блюда: от свинины до творога с чёрной смородиной. Кто-то из героев ролика отмечал похожий с обычными блюдами вкус, а кто-то просто молча и с удовольствием вкушал космические яства.

— Жаль, что клубники нет, — отметил мальчик по имени Глеб.

Впрочем, были и такие блюда, которые ребятам не пришлись по душе. Так, сразу двое маленьких дегустаторов заявили, что творог с чёрной смородиной был невкусным. В конце дети рассказали, что хотели бы побывать в космосе, и поздравили всех с праздником.