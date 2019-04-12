В Московский зоопарк бесплатно пустят гостей в костюме Бэтмена

Акция проводится специально для посетителей, желающих увидеть животных, которые выходят из укрытия только вечером.

В Московский зоопарк бесплатно пустят посетителей в костюме Бэтмена с 15 по 30 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

— Посетители, которые придут в костюме летучей мыши или Бэтмена, смогут попасть в зоопарк бесплатно. Остальным нужно будет приобрести входной билет, — говорится в сообщении.

В зоосаде запускают акцию "Сумерки" для тех, кто хочет прийти на вечерние сеансы. С 19:00 до 22:00 посетители смогут увидеть животных, обычно выходящих из укрытия только вечером. Среди них — манул, молодые амурские тигры, снежный барс, пума и другие.

Помимо того, для гостей зоосада подготовили специальный квест. Участникам предстоит ответить на интересные вопросы, касающиеся ночной жизни животных. Победители получат билеты в Московский зоопарк.

Ранее в Московском зоопарке объяснили, почему животные иногда прячутся в вольерах.