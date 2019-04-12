Российский сериал "Спящие" выходит на Amazon Prime

Это стриминговый видеосервис компании Amazon, запущенный в 2006 году в США и доступный в России с 2016 года. Сервис позволяет смотреть телепрограммы, сериалы и фильмы по платной подписке, доступен на телевизорах Smart TV, компьютерах и в приложениях для Android и iOS, возможна загрузка видео для офлайн-просмотра.

Стриминговый видеосервис Amazon Prime Video приобрёл права на многосерийный фильм "Спящие", сериал будет доступен для просмотра на территории США уже в мае этого года. Посредником в сделке выступила компания Ammo Content.

"Спящие" — многосерийный политический триллер, произведённый кинокомпанией Art Pictures Vision по сценарию Сергея Минаева. Премьера сериала состоялась 9 октября 2017 года на Первом канале, продюсерами проекта выступили Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов и Елена Лапина.

Двенадцать эпизодов сериала составляют два сезона, режиссёром первого являлся Юрий Быков, второго — Сергей Арланов. В главных ролях: Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Наталья Рогожкина, Юрий Беляев, Александр Рапопорт и многие другие.

Также сейчас готовится к заключению сделка по продаже "Спящих" на территорию бывшей Югославии.

Amazon Prime Video — стриминговый видеосервис компании Amazon, запущенный в 2006 году в США и доступный в России с 2016 года. Сервис позволяет смотреть телепрограммы, сериалы и фильмы по платной подписке, доступен на телевизорах Smart TV, компьютерах и в приложениях для Android и iOS, возможна загрузка видео для офлайн-просмотра.