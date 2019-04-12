Глава российского правительства назвал полёт Юрия Гагарина в космос одним из величайших событий в истории.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём космонавтики. Он поблагодарил всех причастных к развитию ракетно-космической отрасли за самоотверженный труд.

— 12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полёт человека в космос. Ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня — это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе. С Днём космонавтики! — написал премьер-министр на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Международный день космонавтики отмечается 12 апреля в память о первом космическом полёте, совершённом советским лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году. Тогда в 9:07 утра по московскому времени с Байконура стартовал корабль "Восток-1". Первый человек в космосе провёл на орбите 108 минут.