Покусанный стаей собак в Приамурье мальчик чудом остался жив

По словам медиков, лечение будет протекать длительно, также возможна пластическая операция.

Девятилетний мальчик из Благовещенска, на которого напала стая собак, чудом остался жив. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

— Врачи говорят, что мальчик чудом остался в живых: большинство ран — в проекции прохождения сосудистых пучков. Повезло, что не задеты магистральные сосуды, в противном случае тяжесть бы усугубилась многократно. Ребёнку помимо лечения ран также проводится профилактика бешенства, — рассказали журналистам в ведомстве.

По словам директора центра детской политравмы Амурской детской краевой больницы Владимира Дудкина, состояние мальчика оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации. При этом лечение займёт длительное время, также возможна пластическая операция. Сейчас с пациентом работают пять специалистов, в том числе окулист и челюстно-лицевой хирург.

Ранее Лайф рассказывал, что в Благовещенске стая собак напала на девятилетнего мальчика. По словам пользователей соцсетей, отогнать животных удалось местному жителю, который проезжал мимо на машине.