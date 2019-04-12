СКР объявил в международный розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Политику заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет".

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко из-за публичных призывов к терроризму на территории РФ. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она отметила, что в суд поступило ходатайство с требованием заочно арестовать политика. При этом дата заседания, на котором будет рассмотрен данный вопрос, остаётся неизвестной.

Добавим, что Гриценко предъявлено заочное обвинение по двум эпизодам статьи за публичные призывы к терроризму в Интернете.

Сам Анатолий Гриценко не так давно баллотировался на пост президента Украины, однако не смог набрать необходимого для выхода во второй тур количества голосов.