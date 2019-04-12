Телеканал "1+1" подаст в суд на "позорно ворвавшегося" в эфир Порошенко

По словам главы медиахолдинга, украинского президента никто не ждал, более того, он устроил незапланированные дебаты.

На действующего президента Украины Петра Порошенко подают в суд. Такое намерение высказал генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко. На своей странице в "Фейсбуке" он пояснил, что глава государства внезапно пришёл на эфир программы "Право на власть", хотя его туда никто не звал. Кроме того, Порошенко устроил на телеканале предвыборные дебаты, хотя не мог не знать, что его соперника Владимира Зеленского в тот момент даже не было в стране. Также Ткаченко припомнил Порошенко его прошлые обвинения в адрес телеканала.

— После того как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намёки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили — и всё мимо реальных фактов, mais — excusez moi, s"il vous plait (Но извините меня пожалуйста. — Прим. ред.), не иначе как на иск в суд от нас вы — не заработали. Ждите в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес "1+1", — написал Александр Ткаченко.

Кроме того, в своём посте гендиректор телеканала рассказал о собственной политической позиции. Он признался, что после Евромайдана голосовал за Порошенко. Однако за годы его власти действующий лидер Украины растерял всяческое доверие и "за этого президента стыдно больше, чем за Януковича".

Как сообщал Лайф, действующий президент Украины Пётр Порошенко появился в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", куда вызвал на дебаты своего соперника Владимир Зеленского. Позднее в студию дозвонился сам шоумен и сообщил, что дебаты между ними пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, как и было запланировано изначально. После чего между кандидатами на пост президента Незалежной произошла перепалка.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.