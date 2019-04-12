Неизвестные открыли огонь на похоронах убитого рэпера Nipsey Hussle

Неизвестные устроили стрельбу на похоронах убитого американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе. Как говорится в заявлении главы городской полиции в Twitter, один человек погиб.

Преступники открыли огонь по похоронной процессии, после чего скрылись с места ЧП на автомобиле. Они объявлены в розыск.

Ещё три человека получили ранения и были госпитализированы. Всего, по данным местной полиции, отдать дань убитому рэперу пришло около десяти тысяч человек.

Как ранее писал Лайф, Nipsey Hussle был убит у его магазина одежды в Лос-Анджелесе. Музыканту было 33 года. Подозреваемого вычислили практически сразу, уже через два дня он был задержан.