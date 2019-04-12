Netflix начнёт выпускать печатный журнал

Именно благодаря этому проекту компания планирует продвигать собственные фильмы и сериалы.

Компания Netflix собралась выпускать печатный журнал. Он получит название Wide. Об этом сообщает Bloomberg.

Журнал Netflix нужен для того, чтобы продвигать свои фильмы и сериалы. Первый номер увидит свет уже в июне. Журнал расскажет о людях, которые трудятся над лучшими проектами Netflix.

Журнал будет бесплатным, а получат его люди из индустрии ТВ и кино. Netflix хочет привлечь внимание профессионалов к своим проектам, так как они смогут номинироваться на "Эмми" в этом году.

Над Wide будет работать полноценная команда фотографов, писателей и креативщиков. В настоящий момент неизвестно, как часто будет выходить журнал.