Парубий назвал Зеленского модернизированным Януковичем

Парламентарий заявил, что предвыборная программа кандидата содержит те же предложения, что выдвигались пять лет назад.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал актёра и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

— Нет никого нового. Это всё старое и то, что мы уже слышали. Это модернизированная версия Януковича, которую нам пытаются подать, — сказал Парубий.

По его словам, кандидаты пытаются продемонстрировать какую-то новую технологию, показать новое поколение. Но, изучая предвыборные программы, можно увидеть то же самое, что и пять лет назад, добавил председатель Рады. Парубий также отметил, что Партия регионов и Янукович озвучивали всё то же самое.

Напомним, по данным ЦИК, Зеленский в первом туре выборов набрал 30,24% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% украинцев, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%. Второй тур пройдёт 21 апреля.