В "АвтоВАЗе" заявили, что не понесут потерь из-за прекращения поставок в Европу

Компания через несколько лет планирует вернуться на уже освоенный для себя рынок.

Российская компания "АвтоВАЗ" не понесёт каких-либо потерь из-за прекращения поставок автомобилей Lada на европейский рынок. Об этом ТАСС рассказал директор по коммуникациям "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский.

— Мы в течение года готовимся к тому, что "АвтоВАЗ" прекратит поставки автомобилей в Европу после того, как там будут введены новые экологические требования, превышающие Евро-6. Но в течение нескольких лет мы планируем вновь вернуться на рынок, — рассказал Ильинский.

По его словам, компания не понесёт убытков, так как поставки в Европу были невысоки, а квота легко разойдётся на других рынках. Возвращение планируется уже с новой моделью.

Ранее Лайф рассказывал, что "АвтоВАЗ" временно прекратит поставлять свои машины на европейский рынок в связи с грядущим ужесточением экологических норм в странах ЕС.