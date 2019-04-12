Ростовчане сняли на видео женщину, моющую скафандры около машины "Роскосмоса"

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Ростовчане сняли на видео женщину, моющую скафандры около машины "Роскосмоса"

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Примечательно, что действие происходило под культовую песню отечественной космонавтики "Трава у дома" группы "Земляне".

В День космонавтики жители Ростова-на-Дону стали свидетелями необычного инцидента. На одной из местных автомоек самообслуживания женщина около машины с надписью "Роскосмос" мыла космические скафандры. Особенную пикантность происходящему добавляло и то, что на улице играла популярная песня "Трава у дома" группы "Земляне".

— Как тебе такое, Илон Маск? — подытожил увиденное автор видеоролика, опубликованного в телеграм-канале "Ростов № 1".

Напомним, Международный день космонавтики отмечается 12 апреля в память о первом космическом полёте, совершённом советским лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году. Тогда в 9:07 утра по московскому времени с Байконура стартовал корабль "Восток-1". Первый человек в космосе провёл на орбите 108 минут. Как сообщал Лайф, ранее россиян с праздником поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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