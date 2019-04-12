Экс-участник "Дома-2" получил условный срок за избиение бывшей жены

Кроме того, его обвинили в незаконном распространении сведений о личной жизни женщины.

Борисоглебский городской суд приговорил бывшего участника шоу "Дом-2" из Воронежской области Романа Карамышева к трём годам лишения свободы условно. Об этом сообщает портал "Вести Воронеж".

Карамышев участвовал в реалити-шоу на канале ТНТ в феврале — марте 2018 года. После возвращения с проекта домой его бывшая жена заявила, что Карамышев её избил. Позже он опубликовал в Сети её интимные фото и видео.

Мужчину обвинили в избиении экс-супруги, незаконном распространении сведений о её личной жизни, съёмке порнографии.

Как ранее писал Лайф, в Сеть попало видео, как звезда "Дома-2" вся в крови бросается на мужа.