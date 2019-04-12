Песков заявил, что Путин не вмешивался в расследование дела Калви

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Песков заявил, что Путин не вмешивался в расследование дела Калви

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Майкл Калви. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Президент России Владимир Путин не вмешивался в ход расследования дела основателя Baring Vostok Майкла Калви, а также никак не мог повлиять на смягчение меры пресечения бизнесмена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль всячески избегал оценок данного дела, а факт заступничества ряда представителей бизнес-сообщества не повлиял на изменение меры пресечения Калви.

Напомним, 11 апреля Басманный суд Москвы освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО и отправил его под домашний арест на три дня. Сегодня арест был продлён на три месяца — до 14 июля.

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