Песков: Арест Ассанжа не корреспондируется с идеалами свободы СМИ

Ситуация вокруг ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не соотносится с идеалами свободы прессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— С нашей точки зрения, это абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что в Кремле по-прежнему рассчитывают на то, что законные права журналиста будут соблюдены.

Ранее Лайф рассказывал, что основатель портала WikiLeaks, ответственный за публикацию секретных документов некоторых стран, был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании, где он находился в политическом убежище с 2012 года.