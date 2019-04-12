В Кремле ждут реакции МВД Украины на встречи Порошенко и Зеленского с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве ожидают реакции от главы МВД Украины Арсена Авакова на предмет встреч кандидатов на пост главы Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

— Давайте мы никак не будем комментировать, давайте дождёмся реакции министра внутренних дел Украины на встречу с господином Макроном, — заявил Песков журналистам.

Ранее Аваков раскритиковал кандидата на высший пост в стране Юрия Бойко из-за встреч с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По мнению Пескова, глава украинского МВД в таком случае должен обвинить Францию как третью страну в том же, в чём он уже обвинил Россию.

Ранее пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что лидер Пятой республики 12 апреля встретится с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Первым он примет шоумена, а через несколько часов пообщается с действующим главой Незалежной.