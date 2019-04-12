Кремль не получал запросов о встрече Путина с кандидатами в президенты Украины

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что ранее встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с кандидатом на пост главы Украины Юрием Бойко была подвергнута критике.

Российские власти не получали запросов о встрече президента России Владимира Путина с кандидатами на пост нового главы украинского государства. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Насколько я знаю, никаких запросов не поступало, — сказал пресс-секретарь президента России.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что в ближайшее время кандидаты в президенты Украины намерены встретиться с главой Франции Эмманюэлем Макроном. В связи с чем в Кремле ожидают реакции главы МВД Украины Арсена Авакова, который раскритиковал ранее встречу премьер-министра России Дмитрия Медведева с другим кандидатом на пост главы украинского государства Юрием Бойко, выбывшим из предвыборной гонки по итогам первого тура выборов.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.