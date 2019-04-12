Мосгорсуд отказался выпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей

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Мосгорсуд отказался выпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Экс-министр проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова и отказался выпустить его под залог в 1 миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения, — заявила судья.

Ранее бывший министр был арестован на срок до 25 мая. Абызову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. Более того, СКР проверяет бывшего чиновника на причастность к другим преступлениям.

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