Автор хита "Не плачь, Алиса!" едет в тур по России впервые с 1999 года

Гастроли начнутся в Барнауле 21 апреля, после чего коллектив отправится в Новосибирск, а затем — в Томск и Красноярск.

Автор хита "Не плачь, Алиса!" и бывший клавишник группы "Машина времени" Андрей Державин отправляется в тур со своей группой "Сталкер" впервые за 20 лет. Комментарий музыканта опубликовал канал ГТРК "Новосибирск".

— Это прекрасная возможность окунуться в то время, когда Кате-Катерине и Алисе было по 16 лет, и убедиться, что все эти годы мы были вместе, — сказал Державин.

Тур начнётся 21 апреля в Барнауле, после чего коллектив отправится в Новосибирск, а затем — в Томск и Красноярск. 30 апреля группа "Сталкер" выступит в Екатеринбурге.

Державин рассказал, что подготовка к туру началась в 2017 году, сразу после его окончания работы в "Машине времени", с которой он выступал с 2000 года. По его словам, "Сталкер" всё это время был замороженной группой и ему пришлось уйти из "Машины времени", чтобы вернуться к своему коллективу.