Большинство граждан назвали Россию лидером в освоении космоса

Большинство соотечественников, а это 76%, считают Россию одним из лидеров в освоении космоса. Таковы результаты опроса, который был проведен сотрудниками ВЦИОМ.

В числе успешных стран также назвали Штаты и Китай. При этом абсолютное большинство россиян (90%) считают, что наша страна и дальше должна участвовать в исследованиях космоса. Меж тем 7% респондентов выступили против такого изучения.

Что касается целей в освоении космоса, то тут 49% россиян считает, что нужно развивать науку и высшие технологии, 44% респондентов выступают за обеспечение обороноспособности, а 24% — за развитие авиакосмической промышленности и создание новых рабочих мест.