Кокорин заявил, что посмотрел бы видео с избиением американца игроком "Спартака"

Футболист Александр Кокорин в суде заявил, что посмотрел бы видео инцидента, в котором полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев избивает на пешеходном переходе гражданина США.

Таким образом футболист ответил на вопрос, как он может прокомментировать инцидент с хавбеком красно-белых.

— Мы бы с удовольствием посмотрели, — ответил Кокорин на фразу о том, что ему и Павлу Мамаеву могут показать этот ролик.

Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Лайф ведёт прямую трансляцию прямо из зала суда.

Напомним, 10 апреля в Москве на одном из пешеходных переходов игрок красно-белых Аяз Гулиев сломал нос гражданину США, который задел автомобиль игрока, переходя дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора.