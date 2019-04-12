Рогозин заявил Лайфу, что вообще не получает премий. Даже ко Дню космонавтики

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Рогозин заявил Лайфу, что вообще не получает премий. Даже ко Дню космонавтики

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По словам гендиректора "Роскосмоса", никаких премий в честь Дня космонавтики он и не думал себе выписывать.

Никаких премий ни в честь Дня космонавтики, ни за проделанную работу на своём посту гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не получает. Об этом он рассказал Лайфу, отвечая на соответствующий вопрос.

Я вообще премию не получаю, — сообщил Дмитрий Рогозин.

Напомним, Международный день космонавтики отмечается 12 апреля в память о первом космическом полёте, совершённом советским лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году. Тогда в 9:07 утра по московскому времени с Байконура стартовал корабль "Восток-1". Первый человек в космосе провёл на орбите 108 минут. Как сообщал Лайф, ранее россиян с праздником поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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