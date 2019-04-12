Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В среднем смертность в РФ за прошлый год составила 12,4 человека на тысячу населения.

В Орловской, Ивановской и Тульской областях был зарегистрирован самый высокий в 2018 году уровень смертности. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты. Её слова приводит агентство "Интерфакс".

— Самый высокий [уровень смертности] остаётся в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, — сказала Голикова.

В целом в 2018 году этот уровень вырос в 32 регионах. Самые низкие показатели отмечены в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Вместе с тем Псковская и Новгородская области при высоких показателях смертности обеспечили его снижение на 2,4% и 2,5% соответственно. В свою очередь, Орловская область продемонстрировала увеличение на 1,3%.

Ранее статистику по регионам России с самым высоким уровнем смертности опубликовал Росстат.