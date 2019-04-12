Полицейские жестоко избили жителя Краснодара при задержании

Один правоохранитель нанёс 23-летнему парню удар резиновой палкой, а другой — не менее двух ударов ногами.

В Краснодаре сотрудники ППС напали на молодого человека, чем причинили ему тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошёл в ночь на 11 апреля в садоводческом товариществе в районе Ростовского шоссе. Правоохранители увидели, как молодой человек перебирался через забор своего же дачного участка. Полицейские не стали у него выяснять, что он делает и зачем, а вместо этого принялись его избивать. Один из полицейских нанёс 23-летнему парню удар резиновой палкой, а другой — не менее двух ударов ногами.

В итоге в отношении полицейских возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.