Кокорина и Мамаева пересадили из клетки в стеклянный бокс, и они недовольны

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Кокорина и Мамаева пересадили из клетки в стеклянный бокс, и они недовольны

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала, пересадили в зале суда из клетки в стеклянный бокс. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сделано это было для того, чтобы подсудимые не могли перешёптываться с адвокатами и родными. Впрочем и сами обвиняемые, и их родственники не остались довольны этим фактом.

Ваша честь. Нам не видно, не слышно, — подчеркнул Мамаев.

Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Лайф ведёт прямую трансляцию из зала суда.

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