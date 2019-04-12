Рогозин выступил за сохранение сотрудничества с США в космической сфере

По словам гендиректора "Роскосмоса", космическая сфера приносит стране деньги и является важнейшим элементом дипломатии, поэтому "не надо бить горшки".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в честь Дня космонавтики рассказал о состоянии отечественной космической отрасли. По его словам, даже в условиях санкций и международного давления Россия демонстрирует хорошие показатели в данной области. В частности, в области высокотехнологичного экспорта, особенно по ракето- и двигателестроению, наша страна сохраняет мировое лидерство. Как подчёркивает Рогозин, этим надо дорожить.

— Во-первых, это приносит стране валюту. Во-вторых, у нас есть чёткое указание президента, что эти средства идут на новейшие разработки в области ракето- и двигателестроения. В-третьих, надо безусловно иметь в виду, что мы планируем и с другими странами развивать такого рода контакты. Сейчас есть и иные государства, в том числе страны НАТО, которые заинтересованы в приобретении ракет и двигателей. Не надо бить горшки. Мы за то, чтобы международное сотрудничество в области космоса сохранялось в сверхполной мере. Это важнейший элемент дипломатии, — пояснил Рогозин.

Напомним, Международный день космонавтики отмечается 12 апреля в память о первом космическом полёте, совершённом советским лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году.