Более тысячи волонтёров помогут москвичам подключить цифровое ТВ

Более 1,2 тысячи волонтёров помогут москвичам подключить в их квартирах цифровое телевидение. Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что резерв добровольцев сформирован на базе ГБУ Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения "Мосволонтёр". Кроме того, 200 волонтёров были обучены совместно с ФГУП РТРС.

Добавим, что Москва и область перейдут на цифровое телевидение с 15 апреля.