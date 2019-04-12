Disney официально показала "убийцу" Netflix

Компания Disney анонсировала новый стриминг-сервис. Платформа получила название Disney+. Запуск запланирован на 12 ноября, пока речь идёт только о США.
Работать Disney+ будет через смарт-ТВ, мобильные устройства, консоли и браузеры. Основной упор будет сделан на оригинальные проекты — нас ждёт контент от Disney, Pixar, Marvel, вселенной Star Wars и National Geographic. К запуску подготовят 25 сериалов и более 10 фильмов.
Стоить подписка будет $7 в месяц.
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