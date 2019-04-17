Если не будет смартфонов. Несколько сценариев цифрового апокалипсиса

Если не будет смартфонов. Несколько сценариев цифрового апокалипсиса

Фото: © Shutterstock

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Смартфоны слились с нашей жизнью. Сегодня трудно представить, что бы мы без них делали, ведь там и коммуникация, и навигация, и развлечения, и много чего ещё. Впрочем, трудно — не значит невозможно. Лайф провёл умозрительный эксперимент и рассказывает, что произойдёт, если в одночасье исчезнут все мобильники.

Люди станут ещё злее

Проще всего представить психологическое состояние человека. Доказано, что современные люди зависимы от сотовых телефонов. В среднем каждый человек ежедневно включает экран 150 раз и отправляет 110 сообщений, 46% людей говорят, что не могут жить без гаджета. Когда человека лишают вещи, от которой он зависим, начинается абстиненция. Исследователи из Университета Мэриленда несколько лет назад провели эксперимент, в ходе которого попросили 1000 студентов на пяти разных континентах отказаться на 24 часа от телефонов. И в США, и в Уганде люди одинаково жаловались на дискомфорт, который сопровождал их весь день. Каждый третий признался, что предпочёл бы остаться без секса, чем без смартфона. В общем, без смартфонов все станут как минимум раздражительнее и подавленнее.

Увеличится смертность в ДТП и при пожарах

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Впрочем, есть перспектива более насущных проблем. Например, без сотовых телефонов не будет и мобильной связи. Неудобство в таком случае — меньшая из бед. Ведь возрастёт количество аварий и других экстремальных ситуаций с летальным исходом. Банально не с чего будет звонить в службы 112, 911 и их аналоги. Причём даже из дома. Поскольку много ли осталось домохозяйств со стационарными телефонами?

Чтобы понять, насколько велика роль мобильников в работе экстренных служб, обратимся к статистике. Например, в США за 2017 год спасатели зарегистрировали примерно 240 миллионов вызовов на номер 911. С мобильников звонили примерно в 80% случаев. Также существует ряд исследований, доказывающих, что с приходом мобильной связи службы спасения стали сохранять больше жизней.

При этом есть любопытный факт. В США до сих пор не улажен вопрос с тем, могут ли операторы передавать в службу 911 данные о месте нахождения человека, который терпит бедствие. Конфиденциальность, понимаешь ли. В России проще: операторы службы 112 спокойно могут запросить координаты гражданина, если есть необходимость.

Случится самое глобальное опоздание в истории человечества

<p>Фото: © <a href="https://pixabay.com/photos/navigation-car-drive-road-gps-1048294/" target="_blank">Pixabay</a></p>

Люди начнут массово опаздывать, причём не только на работу, поскольку вместе со смартфонами они лишатся будильников, но и в поездках. Дело в том, что Android и iOS давно заменили карты и навигаторы, которыми таксисты, автолюбители и курьеры пользуются постоянно. Остальные, может быть, открывают карты в телефоне и не каждый день, но всё равно делают это регулярно.

Увы, не удалось найти точных данных по аудитории всех GPS-сервисов, но кое-что всё равно есть. Например, информация по самому популярному карточному сервису — Google Maps. В 2017 году ежемесячная аудитория карт от Google равнялась 1,76 миллиарда юзеров. И это наверняка без аудитории Китая, где все приложения Google заблокированы. Также мы не знаем охват других карточных приложений. Наверняка наберётся ещё полмиллиарда-миллиард и мы получим охват, сопоставимый с общей аудиторией смартфонов вообще. В 2017 году она равнялась 2,7 миллиарда.

Соцсети обанкротятся, фондовый рынок рухнет, миллионы людей останутся без работы

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Сегодня 2,6–2,8 миллиарда людей — около 35% населения Земли — пользуются соцсетями и мессенджерами. Почти все эти сервисы исчезнут вместе со смартфонами. А те, что останутся, получат критический урон, от которого будут долго оправляться. Однозначно исчезнут "Инстаграм" и "Снепчат", у которых нет полноценных десктопных версий. "Твиттер" и "Фейсбук" зависнут между небом и землёй: у первого сервиса 80% всего трафика приходится на мобильники, а у "Фейсбука" — 75%.

Но не столько жалко миллиардеров, которые рулят этими корпорациями, сколько компании, которые пойдут на дно вместе с соцсетями. Только в "Фейсбуке" в 2017 году было зарегистрировано 40 миллионов бизнес-страниц. Разные организации потеряют огромный рекламный охват. Они долго будут нести убытки из-за того, что не вся и не сразу мобильная аудитория перейдёт в десктоп. Пройдёт время, прежде чем рекламный рынок перестроится. И это мы ещё не говорим о том, что огромный урон понесут Apple и Google, которым принадлежат Android и iOS. Сгинуть они, может быть, и не сгинут, но сильно "похудеют" в капитализации.

Представьте, что из мировой экономики исчезли полтора-два триллиона долларов. Фондовый рынок рухнет. Миллионы людей по всему миру потеряют работу. Возможно, начнётся вторая Великая депрессии, которая затронет не только США, но и остальных.

Кое-что изменится в лучшую сторону

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Да, первое время люди будут злыми, растерянными и испуганными. Но ломка пройдёт быстро, а на смену раздражительности придёт спокойствие, поскольку произойдёт цифровой детокс. Без смартфонов мы станем потреблять меньше контента и информации. Но это не означает, что наша эпоха резко сменится на Средневековье. Скорее всего, количество получаемой информации приблизится к норме. Ведь сегодня подавляющее число людей испытывают так называемую информационную перегрузку.

Банально, но факт: мы станем лучше спать. Есть, например, исследование, доказывающее, что использование смартфона перед сном (менее чем за два часа до отбоя) негативно сказывается на качестве отдыха нашего организма.

Совершенно очевидно, что люди станут чаще общаться вербально, а не посредством электронных сообщений. Занятно, что у этого явления появится позитивный побочный эффект: мы станем лучше понимать мимику и эмоции друг друга. Ещё в 2014 году в рамках исследования учёные взяли две группы детей: 51 ребёнка на пять дней отправили в санаторий без смартфонов и компьютеров, а вторую команду оставили в обычных условиях. В конце эксперимента обеим группам показали специальные клипы с актёрами. Дети из лагеря гораздо чётче различали эмоции и мимику, чем те, которые остались дома.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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