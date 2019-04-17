Если не будет смартфонов. Несколько сценариев цифрового апокалипсиса

Смартфоны слились с нашей жизнью. Сегодня трудно представить, что бы мы без них делали, ведь там и коммуникация, и навигация, и развлечения, и много чего ещё. Впрочем, трудно — не значит невозможно. Лайф провёл умозрительный эксперимент и рассказывает, что произойдёт, если в одночасье исчезнут все мобильники.

Люди станут ещё злее

Проще всего представить психологическое состояние человека. Доказано, что современные люди зависимы от сотовых телефонов. В среднем каждый человек ежедневно включает экран 150 раз и отправляет 110 сообщений, 46% людей говорят , что не могут жить без гаджета. Когда человека лишают вещи, от которой он зависим, начинается абстиненция. Исследователи из Университета Мэриленда несколько лет назад провели эксперимент, в ходе которого попросили 1000 студентов на пяти разных континентах отказаться на 24 часа от телефонов. И в США, и в Уганде люди одинаково жаловались на дискомфорт, который сопровождал их весь день. Каждый третий признался, что предпочёл бы остаться без секса, чем без смартфона. В общем, без смартфонов все станут как минимум раздражительнее и подавленнее.

Увеличится смертность в ДТП и при пожарах

Впрочем, есть перспектива более насущных проблем. Например, без сотовых телефонов не будет и мобильной связи. Неудобство в таком случае — меньшая из бед. Ведь возрастёт количество аварий и других экстремальных ситуаций с летальным исходом. Банально не с чего будет звонить в службы 112, 911 и их аналоги. Причём даже из дома. Поскольку много ли осталось домохозяйств со стационарными телефонами?

Чтобы понять, насколько велика роль мобильников в работе экстренных служб, обратимся к статистике. Например, в США за 2017 год спасатели зарегистрировали примерно 240 миллионов вызовов на номер 911. С мобильников звонили примерно в 80% случаев. Также существует ряд исследований, доказывающих , что с приходом мобильной связи службы спасения стали сохранять больше жизней.

При этом есть любопытный факт. В США до сих пор не улажен вопрос с тем, могут ли операторы передавать в службу 911 данные о месте нахождения человека, который терпит бедствие. Конфиденциальность, понимаешь ли. В России проще: операторы службы 112 спокойно могут запросить координаты гражданина, если есть необходимость.

Случится самое глобальное опоздание в истории человечества

Люди начнут массово опаздывать, причём не только на работу, поскольку вместе со смартфонами они лишатся будильников, но и в поездках. Дело в том, что Android и iOS давно заменили карты и навигаторы, которыми таксисты, автолюбители и курьеры пользуются постоянно. Остальные, может быть, открывают карты в телефоне и не каждый день, но всё равно делают это регулярно.

Увы, не удалось найти точных данных по аудитории всех GPS-сервисов, но кое-что всё равно есть. Например, информация по самому популярному карточному сервису — Google Maps. В 2017 году ежемесячная аудитория карт от Google равнялась 1,76 миллиарда юзеров. И это наверняка без аудитории Китая, где все приложения Google заблокированы. Также мы не знаем охват других карточных приложений. Наверняка наберётся ещё полмиллиарда-миллиард и мы получим охват, сопоставимый с общей аудиторией смартфонов вообще. В 2017 году она равнялась 2,7 миллиарда.

Соцсети обанкротятся, фондовый рынок рухнет, миллионы людей останутся без работы

Сегодня 2,6–2,8 миллиарда людей — около 35% населения Земли — пользуются соцсетями и мессенджерами. Почти все эти сервисы исчезнут вместе со смартфонами. А те, что останутся, получат критический урон, от которого будут долго оправляться. Однозначно исчезнут "Инстаграм" и "Снепчат", у которых нет полноценных десктопных версий. "Твиттер" и "Фейсбук" зависнут между небом и землёй: у первого сервиса 80% всего трафика приходится на мобильники, а у "Фейсбука" — 75% .

Но не столько жалко миллиардеров, которые рулят этими корпорациями, сколько компании, которые пойдут на дно вместе с соцсетями. Только в "Фейсбуке" в 2017 году было з арегистрировано 40 миллионов бизнес-страниц. Разные организации потеряют огромный рекламный охват. Они долго будут нести убытки из-за того, что не вся и не сразу мобильная аудитория перейдёт в десктоп. Пройдёт время, прежде чем рекламный рынок перестроится. И это мы ещё не говорим о том, что огромный урон понесут Apple и Google, которым принадлежат Android и iOS. Сгинуть они, может быть, и не сгинут, но сильно "похудеют" в капитализации.

Представьте, что из мировой экономики исчезли полтора-два триллиона долларов. Фондовый рынок рухнет. Миллионы людей по всему миру потеряют работу. Возможно, начнётся вторая Великая депрессии, которая затронет не только США, но и остальных.

Кое-что изменится в лучшую сторону

Да, первое время люди будут злыми, растерянными и испуганными. Но ломка пройдёт быстро, а на смену раздражительности придёт спокойствие, поскольку произойдёт цифровой детокс. Без смартфонов мы станем потреблять меньше контента и информации. Но это не означает, что наша эпоха резко сменится на Средневековье. Скорее всего, количество получаемой информации приблизится к норме. Ведь сегодня подавляющее число людей испытывают так называемую информационную перегрузку .

Банально, но факт: мы станем лучше спать. Есть, например, исследование , доказывающее, что использование смартфона перед сном (менее чем за два часа до отбоя) негативно сказывается на качестве отдыха нашего организма.