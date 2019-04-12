Новосибирский мастер создал портрет Юрия Гагарина на маковом зёрнышке

В праздничную поделку также вошла пластина с автографом первого человека в космосе.

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создал портрет Юрия Гагарина на маковом зёрнышке ко Дню космонавтики. Об этом мастер сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Портрет Гагарина Ю. А. выполнен из золота и располагается на срезе макового зёрнышка, — написал Анискин.

Он отметил, что на вторую половину зёрнышка нанёс золотую пластину с датой полёта, автографом Гагарина и его знаменитой фразой "Поехали!".

Сегодня, 12 апреля, Россия отмечает День космонавтики. С праздником землян уже успели поздравить члены российского экипажа МКС.