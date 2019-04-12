Под Тулой учительницу уволили за избиение школьника метровой линейкой — видео

Инцидент на уроке геометрии сняли на камеру телефона. Сперва педагог кричала и оскорбляла подростка у доски, а затем огрела его по спине первым, что попало под руку.

Кадры, о которых идёт речь, были сняты в одной из школ Новомосковска (Тульская область). Дело было на уроке геометрии. Отвечающий у доски ученик, видимо, был не готов к уроку, что немало разозлило педагога. Учительница, имеющая 24-летний педагогический стаж, перешла на крик, огрела подростка по спине метровой линейкой и обозвала козлом при всём классе.

Инцидент уже прокомментировала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. По её словам, эта учительница больше с детьми не работает.

— Такие действия учителя совершенно недопустимы. С 12.04.2019 года с этим педагогом будут прекращены трудовые отношения, — приводит слова чиновницы официальный сайт ведомства.

Более того, доследственную проверку по факту "нанесения телесных повреждений" в отношении педагога начали также следователи регионального управления СК. Однако, как выяснил Лайф, в этой истории не всё так просто. Некоторые ученики встали на защиту учителя.

— Не верьте таким публикациям, не зная внутренней жизни школы! У нас с этим учителем прекрасные человеческие отношения. Люди, подумайте, прежде чем устраивать травлю, — говорится в одном из призывов в соцсетях.

Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровском крае учительницу будут судить за избиение второклассника. Ей грозит до трёх лет тюрьмы.