По делу о пожаре в "Зимней вишне" заявлены иски почти на 3 млрд рублей

Среди потерпевших числятся не только родные жертв трагедии, но и пострадавшие при пожаре — 147 человек.

Потерпевшие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в марте прошлого года заявили гражданские иски на компенсацию ущерба. Общая сумма по данным заявлениям составила почти три миллиарда рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

— В результате пожара погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Причинён вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.

Ранее Лайф сообщал, что в Польше был задержан экс-гендиректор компании — владельца сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. По данным следствия, он дал взятку в семь миллионов рублей, в том числе и за незаконные действия при реконструкции ТЦ.