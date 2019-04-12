Путин дал ряд поручений правительству насчёт Крыма

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Путин дал ряд поручений правительству насчёт Крыма

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Фото: © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по реализации мероприятий, которые направлены на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя в период до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, по поручению российского лидера, правительство должно до 1 июня рассмотреть вопрос о росте субсидий на пассажирские авиаперелёты в Крым.

Кроме того, российский лидер дал задание проработать целесообразность строительства новых судов для Крыма.

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