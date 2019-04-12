Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Госсовета КНДР

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Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Госсовета КНДР

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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин/Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Госсовета КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания председателем Государственного Совета КНДР, — говорится в телеграмме российского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность Ким Че Ына на этом посту и дальше будет способствовать развитию дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном и урегулированию ситуацию на Корейском полуострове.

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