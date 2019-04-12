Ставки на слова в ходе дебатов Порошенко и Зеленского — новый тренд букмекеров

На то, что действующий украинский лидер будет продавливать оппонента с помощью темы томоса, можно поставить с коэффициентом 1,12.

Украинские букмекеры осваивают новый тренд — ставки на слова и словосочетания, которые могут прозвучать в ходе дебатов двух кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Как сообщает украинское издание "Вести", золотая тройка уже известна. По мнению букмекеров, в ходе дебатов почти наверняка прозвучит фамилия Свинарчука — бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности, который фигурирует в скандале с многомиллионными хищениями в Укроборонпроме (коэффициент 1,05).

Второе место с коэффициентом 1,10 у слова "майдан", бронза и коэффициент 1,12 достаётся "томосу". В топ-10 также вошло упоминание президента России Владимира Путина, бывшего украинского лидера Виктора Януковича, а также словосочетание "агент Кремля".

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.

Дебаты были запланированы на пятницу, 19 апреля, и должны были пройти на стадионе "Олимпийский". Но у Порошенко снова что-то пошло не так.