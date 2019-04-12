Путину на НПО "Энергомаш" показали, как собирают двигатели для ракет

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Путину на НПО "Энергомаш" показали, как собирают двигатели для ракет

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Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики посетил НПО "Энергомаш". На предприятии российскому лидеру показали, как собирают двигатели для ракет.

Кроме того, глава государства поздравил всех с праздником.

Добавим, на НПО "Энергомаш" собирают двигатели РД-180, аналог которых так и не смогли создать в США. В День космонавтики также стоит упомянуть и о развитии ракетно-космической отрасли в нашей стране. Так, в этом году было проведено пять успешных запусков: три старта — с Байконура, а два — с французского космодрома в Гвиане. Кроме того, в конце июня текущего года планируется запуск российской космической обсерватории "Спектр-РГ".

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