Путину на НПО "Энергомаш" показали, как собирают двигатели для ракет

Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики посетил НПО "Энергомаш". На предприятии российскому лидеру показали, как собирают двигатели для ракет.
Кроме того, глава государства поздравил всех с праздником.
Добавим, на НПО "Энергомаш" собирают двигатели РД-180, аналог которых так и не смогли создать в США. В День космонавтики также стоит упомянуть и о развитии ракетно-космической отрасли в нашей стране. Так, в этом году было проведено пять успешных запусков: три старта — с Байконура, а два — с французского космодрома в Гвиане. Кроме того, в конце июня текущего года планируется запуск российской космической обсерватории "Спектр-РГ".
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