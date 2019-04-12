На Урале малыш "сдал" отца приставам

Ребёнок взял за руку одного из правоохранителей и отвёл к месту, где прятался его родитель.

Жителя города Коркино Челябинской области сын выдал судебным приставам, которые хотели задержать мужчину за неуплату алиментов. Об этом сообщает URA.RU.

Как отмечается, правонарушитель дважды уже попадал под административный арест за неуплату алиментов, однако упорно не отдавал деньги. Приставы пришли в квартиру его гражданской жены, которая пыталась объяснить им, что мужчины нет дома, но в дело вмешался их общий ребёнок.

— Мальчик что-то лепетал, слушая взрослых, а затем стал настойчиво тянуть пристава за руку. Думая, что малыш хочет показать ему свои игрушки, он пошёл за ребёнком, но тот, войдя в спальню, стал показывать пальчиком куда-то в промежуток между стеной и кроватью, — рассказали в УФССП.

Приставы сначала отправили алиментщика в суд, после чего он попал под арест на семь суток. Отмечается, что долг мужчины перед тремя детьми от первого брака уже превысил 1 млн рублей. Если он не начнёт гасить задолженность в ходе исправительных работ, то ему грозит ещё одно административное наказание, после чего будет применено уголовное наказание в виде одного года лишения свободы.

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