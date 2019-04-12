Путин: Призыв в армию постепенно уходит в прошлое

Президент РФ Владимир Путин заявил, что постепенно призыв в армию уйдёт в прошлое, однако для этого нужно время и финансирование. Об этом глава государства сообщил во время разговора с сотрудниками завода НПО "Энергомаш".

— Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое, — заявил глава государства. — Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование.

Российский лидер добавил, что сейчас профессиональная армия более востребована. Это связано как с усовершенствованием военной техники, так и со стоящими перед войсками задачами.

Один из сотрудников "Энергомаша" предложил предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, которые работают в космической отрасли. В ответ глава государства напомнил, что в Минобороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу без потери квалификации.

Сегодня российский лидер Владимир Путин посетил ПАО "Энергомаш", где ему показали, как собирают двигатели для ракет.