Amazon призналась, что её сотрудники подслушивают владельцев умных колонок

Издание Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что компания Amazon нанимает тысячи людей по всему миру, чтобы они прослушивали аудиозаписи, записанные смарт-колонками Echo. Как сообщил инсайдер, прежде всего делается это для того, чтобы голосовой помощник, лучше понимал людей и эффективнее работал с их просьбами.

То, что часть пользовательских разговоров колонки отправляют на сервера Amazon, было известно и раньше. Однако благодаря Bloomberg выяснилось, что обрабатывают записи не только бездушные алгоритмы, но и вполне живые люди. Известно, что на прослушке работают сотрудники Amazon в Бостоне, Коста-Рике, Индии и Румынии. В день один человек проверяет примерно 100 записей. Однако бывает, что за смену приходится слушать и боле 1000 файлов.

Отметим, что смарт-динамики Amazon передают записи не перманентно, а только при активации с помощью голосовой команды. Как бы там ни было, один из источников Bloomberg — профессор Мичиганского университета Флориан Шауб — считает, что работа Echo нарушает правила конфиденциальности. Поэтому, по его мнению, Amazon следует как минимум предупреждать клиентов о том, что купленный ими продукт передаёт их диалоги третьим лицам.

Amazon, к слову, уже прокомментировала публикацию Bloomberg. Компания уверяет, что люди обрабатывают далеко не все аудиозаписи. И делается это, разумеется, во благо пользователей: чтобы качество обслуживания было ещё выше.