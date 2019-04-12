Белоголовцев назвал моральным уродом игрока "Спартака", избившего американца

По мнению актёра, футболисты становятся такими из-за "гонки финансовых вооружений".

Актёр и фанат московского "Спартака" Сергей Белоголовцев заявил, что болельщикам нужно терпеть различные выходки футболистов, подобные той, которую устроил полузащитник красно-белых Аяз Гулиев. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Гонка финансовых вооружений превращает этих людей порой в моральных уродов — это правда, — заявил Белоголовцев.

В то же время он отметил, что фанаты сами регулярно покупают атрибутику любимых команд и билеты на их матчи, а потому стоит терпеть таких "милых ребят".

Напомним, 10 апреля в Москве на одном из пешеходных переходов игрок красно-белых Аяз Гулиев сломал нос гражданину США, который задел автомобиль игрока, переходя дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора. В связи с инцидентом "Спартак" уже заявил о серьёзных дисциплинарных санкциях по отношению к Гулиеву.