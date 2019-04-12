На рейс "Победы" не пустили двух пассажиров, отдав их места бортпроводникам

Людей развернули прямо на стойке регистрации. Они уже несколько часов пытаются добиться справедливости и вылететь из аэропорта Кольцово, но безуспешно.

Вопиющий случай произошел на рейсе "Победы" из Екатеринбурга в Москву. По данным портала Znak, двух пассажиров на стойке регистрации просто отказались пропускать на самолёт, заявив, что их места заняли бортпроводники, вызванные в столицу по служебной необходимости.

Отметим, что взамен пассажирам предложили места на вылетающем через полтора часа рейсе "Аэрофлота". Вот только всё и дальше пошло не так: самолёт оказался неисправен, рейс было решено объединить с ещё одним, а двух мест для пассажиров "Победы" на нём не нашлось.

В результате пассажиры застряли в аэропорту Кольцово. На стойке авиакомпании в терминале никого нет. Смогут ли они попасть в Москву, до сих пор не известно.

К слову, за последний год бюджетный авиаперевозчик не единожды оказывался в центре скандала. Представляем пятёрку самых громких происшествий.