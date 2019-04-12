В Краснодарском крае упал легкомоторный самолёт

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В Краснодарском крае упал легкомоторный самолёт

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Фото: © L!FE

Инцидент произошёл после того, как машина задела дерево, пролетая под проводами.

<p><em>Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"> </a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"> </a><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>)</em></p>

В Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный самолёт, который выполнял обработку полей.

Как стало известно Лайфу, воздушное судно в разобранном состоянии было доставлено в хутор Столяров двумя жителями Башкирии, которые решили заработать "по-чёрному".

Инцидент произошёл во время тестовых полётов, когда самолёт пролетал под проводами и задел дерево. В результате он упал на край огорода в кусты. У пилота диагностированы ушибы грудной клетки и перелом голеностопа правой стопы. Он доставлен в местную ЦРБ. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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