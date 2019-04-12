В Краснодарском крае упал легкомоторный самолёт

В Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный самолёт, который выполнял обработку полей.
Как стало известно Лайфу, воздушное судно в разобранном состоянии было доставлено в хутор Столяров двумя жителями Башкирии, которые решили заработать "по-чёрному".
Инцидент произошёл во время тестовых полётов, когда самолёт пролетал под проводами и задел дерево. В результате он упал на край огорода в кусты. У пилота диагностированы ушибы грудной клетки и перелом голеностопа правой стопы. Он доставлен в местную ЦРБ. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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