В Нижнем Новгороде пьяная нарушительница пыталась убежать от полиции — видео

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В Нижнем Новгороде пьяная нарушительница пыталась убежать от полиции — видео

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Женщина после ночных посиделок в кафе устроила ДТП, а затем скрылась с места инцидента.

Жительница Нижнего Новгорода пыталась сбежать от сотрудников ДПС, которые задержали её в нетрезвом виде за рулём.

Как стало известно Лайфу, женщина села за руль после ночных посиделок в кафе, устроила ДТП и скрылась с места инцидента. Позже её поймали сотрудники ГИБДД, однако нарушительница начала симулировать перелом руки и полицейские вызвали скорую помощь. Затем с неё сняли наручники и пересадили в машину к медикам.

После осмотра врачей женщина выскочила из авто и бросилась бежать, но её догнал один из полицейских.

Ранее Лайф рассказывал о том, что россиянка сбежала из психушки и проникла на рейс компании "ЮТэйр" без билета и паспорта.

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