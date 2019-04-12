Путин рассказал о дополнительном финансировании создания ракетных двигателей

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Путин рассказал о дополнительном финансировании создания ракетных двигателей

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Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент России Владимир Путин рассказал о дополнительном финансировании проектов по созданию двигателей для ракет. По словам лидера страны, будет выделено около 5,6 млрд рублей. Об этом глава государства сообщил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".

Отмечается, что источником средств станут дополнительные поступления от продажи нефти и газа.

Это тот источник, который мы для таких целей можем использовать. Это связано с получением дополнительных ресурсов в нефтегазовой сфере, — заявил глава государства.

Сегодня Владимир Путин посетил НПО "Энергомаш". Там он посмотрел, как собирают ракетные двигатели, и пообщался с сотрудниками.

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