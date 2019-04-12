В выходные в Москве ожидаются осадки и высокое атмосферное давление

При этом температура воздуха в столице будет держаться в районе 10 градусов тепла.

В выходные синоптики ожидают в Москве осадки, которые будут сопровождаться высоким давлением. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что атмосферное давление будет находиться на отметке 753 мм ртутного столба в субботу и 756 мм в воскресенье, что несколько выше климатической нормы.

В субботу синоптики прогнозируют осадки и температуру +8...+10 градусов тепла. Существенно характер погоды не изменится и в воскресенье, когда столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла.