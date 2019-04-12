Лукашенко предсказал наступление эры роботов

Белорусский лидер посетил технологическую выставку и ознакомился с разработками ведущих компаний своей страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приближении эры роботов во время посещения Парка высоких технологий в Минске. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Во время посещения выставки президент ознакомился с результатами работы резидентов парка по развитию цифровых технологий для сельского хозяйства, образования, торговли, финансов, здравоохранения, транспорта, экологии, оптики, микроэлектроники, робототехники и лазеров.

Также интерес Лукашенко вызвали и разработки в области робототехники. Он отметил, что представленная на экспозиции разработка может быть востребована в отечественном автомобилестроении.

— Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет, — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко потребовал отправить под нож чиновников из-за "Освенцима" на ферме.