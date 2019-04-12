Путин обсудит с губернатором Подмосковья строительство новой дороги в Химках

Местная жительница пожаловалась президенту на трудности с транспортной доступностью между новой и старой частями города.

Возможность строительства автодороги между Старыми и Новыми Химками будет рассмотрена на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и Министерством транспорта РФ. Об этом глава государства заявил во время посещения НПО "Энергомаш", отвечая на просьбу одной из сотрудниц компании.

— Мы на этот счёт поговорим с губернатором и Минтрансом. Постараемся найти решение, — сообщил Владимир Путин.

Местная жительница также просила главу государства обратить внимание на взимание платы с сотрудников "Энергомаша" за проезд по платной дороге Санкт-Петербург — Москва, которые вынуждены использовать её для ежедневного проезда на предприятие и обратно домой.

— Здесь, конечно, мы вряд ли сможем нагнуть концессионеров, — сказал президент.

В то же время Путин отметил, что для частных поездок по платной трассе предусмотрены абонементы. Впрочем, он не исключил, что для сотрудников "Энергомаша" всё же могут быть даны послабления: в частности, для них могут быть введены субсидии.