Порошенко заявил, что обсудил с Меркель план по освобождению украинских моряков

В ближайшее время украинский лидер отправится в Париж, где должна пройти встреча с Эмманюэлем Макроном.

Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель план действий по освобождению задержанных в Крыму украинских моряков.

Сегодня, 12 апреля, украинский лидер пообщался с Меркель в Берлине. После этого он отправился в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

— Сегодня мы скоординировали наши действия по возможности скорейшего возвращения домой украинских моряков, — заявил Порошенко.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива, нарушителей задержали. Моряки признались, что произошедшее было провокацией. Несмотря на это, после инцидента Евросоюз ввёл санкции против восьми россиян именно из-за произошедшего в Керченском проливе.