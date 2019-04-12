Путин изучит вопрос субсидирования ипотеки для молодых учёных

Президент России Владимир Путин заявил, что изучит вопрос возможного субсидирования ипотеки для молодых учёных. Об этом лидер страны сказал во время разговора с сотрудниками НПО "Энергомаш".

— Возможное субсидирование ипотеки — об этом можно подумать дополнительно, — заявил Владимир Путин.

Российский лидер также напомнил, что в стране работают три фонда, которые занимаются грантовой поддержкой научной сферы. В 2019 году на предоставление грантов учёным из этих фондов планируется выделить 54 млрд рублей.